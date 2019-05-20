محامي ستانسيو يؤكد للأهلي عودة اللاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تلقى مجلس إدارة نادي الأهلي أمس خطابا رسميا من محامي المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم الروماني نيكولاي ستانسيو.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» «تلقت إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي واستمراره مع الفريق الكروي الأول».

Advertisements

وأنهى الفريق الموسم المنقضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا عام 2020.

وكان اللاعب، غادر صفوف الفريق قبل الجولة الأخيرة من الدوري، بداعي تأخر راتبه، مطالبا بفسخ عقده، إلا أن إدارة الأهلي نفت كل ما أثير حول رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حيث قالت في بيان رسمي، إن ستانسيو تسلم كافة رواتبه المتأخرة في وقت سابق ولا يوجد راتب متأخر لأي لاعب.

يذكر أن ستانسيو التحق بالأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يقدم مستويات مقنعة.