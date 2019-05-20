ذوب آهن الإيراني يعاند الآسيوي ويصل كربلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ألقت الأوضاع الراهنة في المنطقة بظلالها على منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تأجلت مواجهة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني التي كان من المقرر إقامتها اليوم على ملعب كربلاء ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى.

ولتفادي حدوث المزيد من التوتر، فضل الاتحاد القاري نقل المواجهة من ملعب كربلاء بالنجف الذي شهد أحداثا جماهيرية نتيجة استفزازات لاعب ذوب آهن أصفهان ميلاد فخر الديني خلال مواجهة فريقه ضد الزوراء بذات المجموعة (الأولى) والذي انتهى بالتعادل 2-2، وذلك من خلال تنفيذه حركات مشينة أجبرت عددا من الجماهير على النزول إلى الملعب للرد عليه.

ورغم إعلان نادي النصر أمس، تلقيه خطابا من الاتحاد السعودي، يفيد بتأجيل مباراته مع ذوب آهن بناء على خطاب من الاتحاد الآسيوي، دون تحديد المكان والموعد الجديدين للمباراة، إلا أن مصادر أكدت أن سلطنة عمان هي الأقرب لاستضافة اللقاء الخميس المقبل.

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وأظهرت بعثة ذوب آهن غضبها لقرار تأجيل وتغيير مكان المباراة، بعد أن وصلت إلى كربلاء فعلا، حيث أكدت البعثة لدى وصولها العراق رغم إبلاغ الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الإيراني بقرار التأجيل، رفضها الانصياع للقرار، فيما نفت بعد وصولها علم النادي بقرار التأجيل.

أما بعثة النصر، فقد تلقت قرار التأجيل في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد بن عبدالعزيز قبل إقلاع الطائرة بوقت وجيز.

يشار إلى أن النصر وذوب آهن ضمنا التأهل إلى دور الـ16 بنهاية الجولة الخامسة، حيث يتصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة برصيد 9 نقاط، فيما ستحدد نتيجة مباراتهما، المتصدر والثاني رسميا.

وكان الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم، واختار النصر ملاقاة ذوب آهن ذهابا في دبي، فيما اختار الفريق الإيراني اللعب في كربلاء.