البحرين: إيران وقطر تديران مواقع لزعزعة استقرارنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - المنامة

اتهمت وزارة الداخلية بالبحرين إيران ودولا عربية وأوروبية بإنشاء شبكة من المواقع الالكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في بيان صدر أمس، بأن عمليات البحث والتحري، التي تمت مباشرتها في أعقاب رصد ومتابعة عدد من الحسابات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أن أغلب هذه المواقع تدار من جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صدرت بحقها أحكام قضائية، وهربت خارج البلاد.

وأشار إلى أن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، مضيفا أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري «هاربان من العدالة ويوجدان في ألمانيا وأستراليا» قاما بتأسيس شبكة الكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الالكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن العناوين الالكترونية كشفت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.