شكرا لقرائتكم نادي الزمالك يشكل لجنة خاصة لموقعة نهائى الكونفدرالية برئاسة أحمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية



نادي الزمالك أعلن حالة الطوارئ القصوى قبل أيام قليلة من خوض مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

نادي الزمالك يعلن الطوارئ بسبب نهائى الكونفدرالية



وقرر مسئولو نادي الزمالك، تشكيل لجنة خاصة، لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، برئاسة أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق، لتخرج المواجهة فى أبهى صورة ويتم تجهيز كافة الاستعدادات الخاصة باللقاء على أكمل وجه دون أى قصور.

نادي الزمالك يشدد على حسن معاملة المغاربة



وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعليمات مشددة بضرورة حسن استقبال بعثة نهضة بركان المغربى فور وصولها للقاهرة ومعاملة الضيوف بأفضل طريقة طوال فترة تواجدهم فى مصر وحتى خوض المباراة يوم الأحد المقبل والعودة إلى المغرب بعدها.

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بعثة نادي الزمالك وصلت القاهرة



ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة منذ قليل قادمة من المغرب بعد خوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية منذ ساعات والتى حسمها فريق نهضة بركان فى الملعب البلدي بهدف وحيد أحرز لابا كودجو فى الوقت القاتل بعد نجاح أصحاب الأرض فى حسم اللقاء خلال اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الإضافى رغم تألق عمر صلاح حارس الأبيض.

نادي الزمالك يستقبل نهضة بركان الأربعاء



وتصل بعثة نادي نهضة بركان إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لخوض إياب نهائى الكونفدرالية ومن المقرر أن تتواجد البعثة المغربية فى القاهرة لمدة 24 ساعة قبل التوجه إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك مساء الأحد فى ملعب برج العرب.

نادي الزمالك واثق فى التعويض



وأبدى مسئولو نادي الزمالك ثقتهم الكاملة فى تعويض لاعبو الفريق لنتيجة مباراة الذهاب وتحقيق الفوز فى إياب نهائى الكونفدرالية وحصد اللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء خاصة أن الفريق يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف واحد لضمان التتويج.