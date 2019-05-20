شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يواصل تدريباته التأهيلية فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى مؤمن زكريا لاعب الاهلي ، برنامجا تأهيليا تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق، بعد عودته من السعودية عقب فسخ تعاقده مع نادي أحد، ولا يحق له المشاركة في المباريات.
وواصل مؤمن زكريا تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
فيما اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، ويعاني لطفي من الإصابة في الركبة، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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