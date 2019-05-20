الخليج 365 يكشف ثلاثى حراسة مرمى المنتخب فى أمم أفريقيا والثنائى البديل...

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جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365"، عن ثلاثى حراسة مرمى المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى مصر الشهر المقبل، بعد استقرار الجهاز الفنى للفراعنة على الأسماء النهائية للتواجد فى القائمة. وأستقر جهاز المنتخب الوطنى على ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومحمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك فى القائمة النهائية المشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019. كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، تواجد ثنائى كبديل فى مركز حراسة المرمى بقائمة البطولة حال الحاجة لأى لاعب منهم وهما محمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلى العائد من تجربة إعارة لدى نادي الوحدة السعودي.

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