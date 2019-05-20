شكرا لقرائتكم سيسية يتلقى عروض خليجية فى الانتقالات الصيفية المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي رازق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، عدد من العروض من أندية خليجية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوي مميز مع زعيم الثغر خلال فترة اعارته من الزمالك للنادي السكندري .

وينتظر سيسيه انهاء موسمه الحالي مع الاتحاد السكندري من أجل تقديم العروض بشكل رسمي للزمالك لحسمها خاصة بعد صعوبة تواجده في صفوف النادي الابيض نظرا لوجود أكثر من 4 لاعبين أجانب .

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ومن المنتظر، أن يحسم المقابل المادي الوجهة القادمة للايفواري سيسيه خاصة في وجود رغبة من الاتحاد السكندري في الابقاء عليه بالموسم الجديد ، وستحسم ادارة النادي الابيض هذا الملف بشكل نهائي عقب انتهاء موسم .