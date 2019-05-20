شكرا لقرائتكم أفارقة النجوم يطلبون فسخ العقود .. والطويلة يرد : اتنصب عليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الرباعى، لاما كولين، ومايكل أزخومين، وديدير كوريه، وتوسن أوميليه، لاعبو نادي النجوم المحترفين إلى اتحاد الكرة، وتقدموا بشكوى رسمية ضد ناديهم، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية فى المواعيد المحددة.

وذكر لاعبو النجوم فى الشكوى المقدم لاتحاد الكرة، ضرورة إنهاء أزمة المستحقات المالية فى أسرع وقت مؤكدا أن إدارة النادي تتعنت فى صرف المستحقات وطالبوا بفسخ العقود.

وانتهت مسيرة فريق النجوم فى الدوري المصري الممتاز رسميًا بعد هبوطه لدورى القسم الثانى عقب الوصول للنقطة 25 من أصل 32 مباراة.

وسبق وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، فى تصريحات سابقة، إنه قرر إيقاف مستحقات لاعبى النجوم بعد الهبوط للقسم الثانى، مشيرًا إلى إنه تعرض للنصب من لاعبين كبار وأصحاب تاريخ حافل فى الملاعب المصرية.