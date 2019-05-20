شكرا لقرائتكم رغم تعافيه من إصابة الساق.. عمر بسام يواجه المجهول في لقاء إنبى والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتضاءلت فرص لحاق عمر بسام مهاجم إنبى بمواجهة المقاصة، حيث تعافى من إصابة الساق ولكنه ينفذ برنامجاً تأهيلياً بتدريبات الفريق البترولى من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق بأفضل صورة حتى لا تعاوده الإصابة.

ويستمر عمر بسام مهاجم إنبى، فى برنامجه العلاجى على هامش تدريبات الفريق البترولى، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التى ستقام غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى الجولة 33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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ومن المقرر أن يحدد جهاز إنبى موقف عمر بسام من مواجهة المقاصة وفقا للمران الأخير المقام حاليا ضمن الاستعدادات الأخيرة لمباراة الغد والتى يسعى فيها الفريق البترولى لحصد الثلاث نقاط لتأمين موقفه بشكل نهائى من البقاء فى الدورى حيث يحتل إنبى حاليا المركز التاسع برصيد 36 نقطة.