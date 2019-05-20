شكرا لقرائتكم سلة سموحة يلتقى منتخب السلة وديا استعدادا للبطولة الأفريقية بأنجولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق السلة بسموحة اليوم منتخب مصر لكرة السلة في لقاء ودي هو الثاني علي التوالي بينهما في إعداد قوي للغاية، في إطار إستعداد الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة، لاستئناف الأدوار النهائية لبطولة أفريقيا والمقرر إنطلاقها يوم 24 الجاري، ويسافر فريق سموحة إلي أنجولا غدا الإثنين إن شاء الله.

ويتدرب الفريق بقوة يوميا من أجل الحلم الإفريقي كما يتدرب المنتخب الوطني بصالة سموحة في معسكر إعداد قوي.

يضم الفريق النجوم: أشرف ربيع وشريف الدياسطى وحمد فتحي ومروان سرحان وإبراهيم خالد ومحمد القوصى وتامر مصطفى ورؤوف مصطفى وأحمد عزب وعمر عزب وجيمس جاستيس وأدموف ساكا وأوجستين أوكشن ومحمد السيد عطيه ومحمود الزيات وفتحي ذكى وأحمد تربس.

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بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أشرف توفيق مدير فنى والكابتن أيمن المطراوى مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور محمد جمال مدرب أحمال والدكتور تامر إبراهيم طبيب والكابتن عماد هاشم المدير الإداري والكابتن عبد الرحمن مصطفى تقنى وتحليل والكابتن حماده عبد العزيز مهمات.