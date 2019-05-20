شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمصر المقاصة استعدادا لمعركة النقاظ الثلاثة أمام إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، معسكرا مغلقا لـ ٢٠ لاعبًا ، مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة انبي ، المقرر اقامتها في العاشرة مساء، غدا الثلاثاء ، على ستاد بتروسبورت في الاسبوع 33 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراسة المرمي احمد عبد العزيز مودي - محمد دبش _ طه عادل - احمد محسن - حسني فتحي - عصام صبحي- عاصم سعيد - هاني سعيد - محمد دسوقي- محمد توني - وليد عادل - مصطفى شبيطة - محمد رمضان - شيملس بيكلي - باولن فوافي- ميدو جابر - مروان حمدي - جون أنطوي. ويغيب عن الفريق احمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال للإصابة، بينما يعود للفريق حسني فتحي بعد غياب أكثر من عام للإصابة.

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من جانبه أكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، أهمية مباراة انبي ،وحصد النقاط الثلاث ، من أجل التمسك بأمل المنافسة على المركز الرابع ، مع اندية المصري والمقاولون العرب من أجل العودة للمشاركة بالبطولات الأفريقية.

وأوضح هويدي ، بأن المباراة صعبة ، في ظل دخول فريق أنبي مع الأندية المهددة بالهبوط لدوري المظاليم. ويدخل المقاصة ، مباراة إنبي محتلا المركز السادس ، برصيد 45 نقطة.‎