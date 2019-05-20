لاعب غزل المحلة يشكو فريقه لاتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل أرسل أحمد السيد الجناح الأيسر لنادى غزل المحلة، شكوى رسمية ضد إدارة ناديه، للمطالبة بصرف قيمة عقده ومصاريف علاجه بعد إصابته بجلطة فى العين اليسرى، أثناء مباراة غزل المحلة أمام نبروه بدورى القسم الثانى فى الموسم قبل الماضى.
وطالب اللاعب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والمقدرة بـ600 ألف جنيه موزعة على ثلاثة مواسم، بالإضافة لمصاريف علاجه التى تخطت حاجز المائة ألف جنيه، والتى لم يتحمل منها النادى أى شىء.
كما قام اللاعب بتوكيل محامى متخصص فى الشئون الاقتصادية لرفع دعوى عاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك للمطالبة بصرف جميع مستحقاته لدى النادى.
وأكد أحمد السيد أنه لم يحصل من إدارة النادى سوى على 25% من قيمة عقده، بالإضافة لمرتب أربع شهور قبل أن تقرر إدارة النادى فسخ العقد مع اللاعب دون النظر لظروفه الصحية.
يذكر أن أحمد السيد من ناشئى غزل المحلة وتم تصعيده للفريق الاول منذ ثلاث مواسم ثم انتقل لفريق شربين على سبيل الاعارة فى وساهم فى بقاء الفريق فى دورى القسم الثانى ليعود مرة أخرى لغزل المحلة ويشارك مع زعيم الفلاحين فى معظم مباريات دورى القسم الثانى فى الموسم قبل الماضى قبل اصابته المفاجئة بجلطة فى الوريد المتجه لعين اليسرى ليبتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات لتقرر إدارة النادى فسخ العقد معه قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادى للمطالبة بكامل قيمة عقده مع النادى.
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