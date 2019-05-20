شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة ينظم حفل توزيع مكافآت للمنتخبات بدار المدرعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم اتحاد الكرة الطائرة حفل لتوزيع مكافآت للمنتخبات المختلفة فى العاشرة مساء الأربعاء القادم بدار المدرعات. Advertisements وقال أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس إن توزيع المكافآت للمنتخبات الحاصلة على ألقاب أفريقيا فى مختلف الأعمار شباب و شابات و ناشئات وناشئين بجانب منتخبات الطائرة الشاطئية. كما تابع أحمد عبد الدايم أنه تم توجيه الدعوة إلى أسرة اللعبة ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب من أجل حضور الحفل الذى يعد بمثابة تكريما للمنتخبات التى نجحت فى الحصول على ألقاب.

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