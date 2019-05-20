شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير : الحاوي وعدو الأهلى واكتشاف جروس فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن قائمة المنتخب الوطنى المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة قد تشهد تواجد عبد الله جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك ووليد سليمان لاعب الأهلى وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز. كتب شوبير،على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان". يستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، للإعلان عن قائمة الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا. Advertisements تغريدة شوبير

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