شكرا لقرائتكم النقاز: نهضة بركان "مُتعب" لكن قادرون على هزيمته في الإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك، أن الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام نهضة بركان "المُتعب"، ورفع كأس البطولة أمام جماهيره التى ستتواجد بكثافة فى ملعب برج العرب، بمباراة الإياب المقرر لها يوم الأحد المقبل.

كما أكد النقاز فى تصريحات صحفية، أن فريق نهضة بركان المغربى، يمتاز بالتنظيم سواء على الجانب الدفاعى أو الهجومى، بخلاف إمتلاك بعض العناصر المميزة على رأسهم المهاجم التوجولي لابا كودجا، الذى أحرز هدف الفوز لفريقه فى الوقت الضائع من مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية، التى أقيمت فى الساعات الأول من يوم الاثنين، على الملعب البلدى ببركان.

تابع ظهير أيمن الزمالك، أن فوز الفريق المغربى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب صعب الأمور على الأبيض، وفى نفس الوقت سيكون حافز قوى للاعبى الزمالك من أجل التعويض وإقتناص اللقب.

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ويغيب حمدى النقاز عن الزمالك فى مباراة العودة أمام نهضة بركان بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية فى مباراة الذهاب.