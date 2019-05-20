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شكرا لقرائتكم ننشر صورة سيارة لاعب الأهلي بعد حادث رأس غارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365"، صورة لسيارة أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الجونة بعد الحادث الذى تعرض له فى منطقة رأس غارب.
وتعرض أحمد ياسر ريان، لحادث سير على طريق رأس غارب اليوم الاثنين وكان بصحبة لاعب الأهلي أثناء الحادث زميله بنادي الجونة أحمد أباظة، بالإضافة إلى الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، للفريق الساحلى.
حادث سيارة أحمد ياسر ريان
وجاء حادث لاعب الأهلي بعد حدوث إنفجار فى إطار سيارة أحمد ريان، بسبب اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للجونة حيث لم يتعرض أى فرد منهم لإصابات.
واطمأن مسئولو نادي الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ريان وأباظة والمعد البدني فور علمهم بالحادث، ومن المنتظر أن ينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران اليوم.
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