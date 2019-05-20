شكرا لقرائتكم عمر صلاح يُعيد خريطة صفقات الزمالك فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمر صلاح الحارس الثالث للزمالك قدم مستوى مميز وأداء مبهر، خلال مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التى جمعتهما فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، على الملعب البلدى ببركان، وانتهت بفوز الفريق المغربى بهدف قاتل أحرزه التوجولي لابا كودجا فى الدقيقة 94.

عمر صلاح أعاد خريطة صفقات الزمالك فى الصيف، بعد أن أبهر الجميع بأدائه أمام نهضة بركان، رغم إنه كان على مقاعد البدلاء ولم يتم الاستعانة به فى الفريق منذ فترة طويلة، الأمر الذى دفع الإدارة لتغيير خطتها فى صفقات الموسم الجديد، بعد أن كان عمر صلاح على رأس الراحلين.

تولى عمر صلاح حراسة عرين الزمالك فى مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بعد إيقاف محمود عبد الرحيم جنش، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مواجهة الداخلية.

عمر صلاح يغير خطة صفقات الزمالك

تغيرت خطة الزمالك فى الصفقات المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق عمر صلاح، حيث كان من المقرر أن يتم الاستغناء عن الحارس، والتعاقد مع أخر، إلا إنه أثبت جدارته وأحقيته فى الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

عمر صلاح يصدم أندية الممتاز

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تلقت بعض أندية الدورى الممتاز التى كانت ترغب فى ضم عمر صلاح فى الموسم المقبل، صدمة كبيرة، بعد أن غيرت إدارة الزمالك خطتها، وتمسكت باستمرار اللاعب، لتبدأ تلك الأندية البحث عن حراس مرمى جدد من أجل تدعيم صفوفهم فى الموسم المقبل.

عمر صلاح رجل المهام الصعبة

المواقف تثبت أن عمر صلاح هو رجل المهام الصعبة بالقلعة البيضاء، حيث تعرض حارس الزمالك لعدد من الاختبارات الصعبة، حيث شارك فى العديد من المباريات بسبب إصابات حراس الزمالك أو إيقافهم، وقدم مستوى مميز خلال المباريات التى شارك بها الشاب فى مقدمتها مباراة الزمالك والأهلى فى القمة 114 والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة، ولكن صلاح قدم مستوى جيد وكان نجم المباراة.

عمر صلاح لعب أيضًا مباراة الإسماعيلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، ونجح فى قيادة فريقه للفوز برباعية والتأهل للمباراة النهائية وقدم مستوى مميزًا، وشارك فى مباريات بكأس مصر أيضًا أمام طلائع الجيش والمنيا ولم تتلق شباكه أى أهداف، وخلال المباريات السابقة التى خاضها صلاح كان أمينًا على مرمى الزمالك ولم يخذل جماهير القلعة البيضاء.

جروس يُشيد بعمر صلاح فى غرف الملابس

حرص جروس على الإشادة بمستوى عمر صلاح حارس الزمالك فى غرف خلع الملابس، عقب إنتهاء المباراة، مؤكدًا إنه قدم أداءًا مميزًا ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات الخطرة، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة للمباراة، إلا أن الهجمة المرتدة المتقنة التى شنها الفريق المغربى رفضت خروجه بشباك نظيفة.