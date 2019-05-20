شكرا لقرائتكم بدء العمل فى فرع الزمالك بمدينة 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ العمل فى إنشاء فرع نادى الزمالك فى مدينة 6 أكتوبر من خلال الاتفاق مع شركات تصميمات هندسية لعمل الرسومات اللازمة . كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد وضع حجر الأساس لفرع النادى الأبيض بمدينة 6 أكتوبر خلال الأشهر الماضية فى حضور وزير الرياضة وعدد كبير من أعضاء النادي. Advertisements

الزمالك فرع أكتوبر الزمالك فرع أكتوبر

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