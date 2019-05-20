شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تعود للقاهرة بعد خسارة ذهاب نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك، منذ قليل إلى القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان على الملعب البلدى ببركان.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان بهدف وحيد بعدما نجح الفريق المغربى فى تسجيل هدف قاتل بالدقيقة 94 عن طريق التوجولى لابا كودجو.

ويبدأ الزمالك خلال ساعات الاستعدادا لمواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية.

ويسعى فريق الزمالك لتعويض خسارته فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والفوز بفارق أكثر من هدف للتتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء.