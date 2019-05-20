شكرا لقرائتكم أحمد نافع: مستمر فى مجلس البلدية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد احمد نافع عضو مجلس ادارة نادي بلدية المحلة علي استمراره داخل مجلس بلدية المحلة حتي نهاية دورته الحالية وذلك من اجل خدمة اعضاء الجمعية العمومية بالنادي بالشكل الذي يخدم اعضاء الجمعية العمومية بنادي البلدية الذي يخدم قطاع عريض من ابناء مدينة المحلة الكبري .

وأكد نافع ان هناك عدد من المتربصين الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر وتشويه صورته بالشكل الذي يضمن تحقيق البرنامج الانتخابي لقائمة لنتحد التي تضم سبعة من اعضاء مجلس ادارة بلدية المحلة .

وعن ازمة التنس الارضي اكد نافع ان مثل هذه الازمات موجودة في كل الاندية المصرية مؤكدا علي انه سيعمل جاهدا بالتعاون مع اعضاء المجلس علي النهوض بلعبة التنس الارضي بالنادي بالشكل الذي يضمن تحقيق هدف النادي بتخريج ابطال قادرون علي تمثيل مصر في البطولات الدولية .

كان نافع قد تقدم بإستقالة شفهية من مجلس ادارة نادي البلدية وسط رفض غالبية المجلس لرحيل نافع الذي يعتبر من العناصر الاساسية في مجلس البلدية خاصة بسبب شعبية نافع بين اعضاء الجمعية العمومية بنادي بلدية المحلة .