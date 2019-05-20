شكرا لقرائتكم الأهلى يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف "القناع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى للأهلى عن سبب ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصا خلال مباريات الفريق فى الفترة الحالية، بعد إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.
وأكد الجهاز الطبى أن ارتداء القناع لوقاية أنف المدافع الدولى من أى صدمات بعد تعرضه لإصابة فيها، مشددين على أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن المشاركة فى المباريات.
وعن تخلى أيمن أشرف عن القناع فى التدريبات أكد مسئولو الأهلى أن الاحتكاكات فى التدريبات تكون أقل من المباريات، وبالتالى فاللاعب من الطبيعى أن لا يرتديه خلال التدريبات، ولكن ارتداءه خلال المباريات يعد أمرا ضروريا لحمايته.
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