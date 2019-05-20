شكرا لقرائتكم RSB Berkane vs Zamalek.. وصول أول فوج فى بعثة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل 3 أفراد من الجهاز الإدارى لنهضة بركان المغربى، اليوم الإثنين، إلى القاهرة، لترتيب إجراءات استقبال بعثة الفريق المغربى التى ستصل إلى القاهرة، بعد غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة العودة أمام الزمالك التى ستجمع الفريقان يوم الأحد القادم، على استاد برج العرب، فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو.

RSB Berkane vs Zamalek.. بركان يخوض مران وحيد بالقاهرة



يذكر أن بعثة نهضة بركان ستصل بالكامل إلى مطار القاهرة بعد غد الأربعاء في الخامسة والنصف صباحا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة بالقاهرة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الاسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشر ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.

RSB Berkane vs Zamalek.. نتيجة الذهاب



وكان نهضة بركان قد فاز بالأمس على الزمالك بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب وستعود بعثة الفريق المغربى إلى القاهرة يوم الاثنين عقب المباراة تمهيدا للعودة إلى المغرب.

RSB Berkane vs Zamalek.. أحداث مباراة الذهاب



ودخل الزمالك مباراة الذهاب بتشكيل يضم كلا من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:" عبد العالي المحمدى فى حراسة المرمى، عمر النمساوى وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفا دايو فى خط الدفاع، بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس فى خط الوسط، لابا كودجو و حمدي لعشير فى خط الهجوم".

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أحداث الشوط الأول فى مباراة ذهاب RSB Berkane vs Zamalek



وجاءت البداية هجومية من جانب الزمالك وحصل الفريق الأبيض على ركلة ركنية أبعدها دفاع نهضة بركان لتعود إلى عبد الله جمعة الذى مررها رائعة إلى محمود علاء وسددها بقدمه بجوار القائم فى إهدار لأول فرصة لتسجيل هدف لفريقه.

فى الدقيقة 9 رد نهضة بركان بفرصة مزدوجة من ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي إلى داخل منطقة الجزاء ووصلت إلى قدم سمير ويدار وسددها بقوة نحو الشباك لكنها ارتطمت بطارق حامد ووصلت مرة أخرى إلى إيسوفو دايو الذي سدد الكرة بقوة لكنها مرت فى النهاية إلى خارج الملعب ثم هجمة أخرى خطيرة من انطلاقة لكودجو ولكن أبعدها عبد الغنى قبل أن ينفرد بعمر صلاح، فى الدقيقة 15 نفذ النمساوى ركلة ركنية رائعة لنهضة بركان حولها كودجو برأسه ارتطمت بالقائم وعادت إلى ويدار الذى سددها قوية أنقذها عمر صلاح.

فى الدقيقة 18، سدد لابا كودجو كرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك تصدى لها عمر صلاح ببراعة وانطلق عمر السعيد فى اتجاه محاولة الانفراد بمرمى نهضة بركان ولكن عرقله إسماعيل مقدم ليحصل على إنذار أصفر فى الدقيقة 21 وحاول زيزو مباغتة مرمى بركان لتسديدة إلا إنها ارتطمت بإيسوفو ووصلت إلى حارس الفريق المغربى ثم خطيرة وصلت إلى إيسوفو دايو المتمركز داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد الكرة برأسه مرت يسار عمر صلاح إلى خارج الملعب.

وهيأ كهربا الكرة لعمر السعيد الذى سدد كرة قوية على مرمى نهضة بركان فى الدقيقة 32 إلا إنها مرت بجوار مرمى الفريق المغربى ثم تبادل الفريقان الكرات ولكن عاد نهضة بركان فى الدقيقة 41 ليشكل الخطورة من ركنية على رأس ويدار الذى صوبها فى اتجاه لابا كودجو الذى حولها فى اتجاه شباك الزمالك لترتطم بالقائم ورد الزمالك بفرصة خطيرة من خلال انطلاقة لكهربا الذى راوغ وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية لأوباما الذى سقط على الأرض خلال محاولته تسديد الكرة برأسه.

الشوط الثانى فى مباراة ذهاب RSB Berkane vs Zamalek



جاءت أول ربع ساعة فى الشوط الثانى بهجمات متبادلة من جانب الفريقان إلا إن الفرصة الأخطر جاءت للزمالك من عرضية التونسى حمدى النقاز إلى كهربا الذى حولها بمقصية رائعة نحو شباك نهضة بركان أنقذها حارس الفريق المغربى وحصل الثنائى عمر السعيد وحمدى النقاز على إنذار أصفر لكلا منهما ليتأكد غيابهما عن الفريق الأبيض فى مباراة العودة التى ستقام يوم الأحد المقبل فى برج العرب.

فى الدقيقة 61، أطلق النمساوى صاروخية لكن عمر صلاح تمكن من التصدى للكرة ثم رد الزمالك بانفراد لكهربا فى الدقيقة 68 بعد بينية مع عمر السعيد إلا إن كهربا أهدر فرصة تسجيل الهدف للفريق الأبيض ودفع السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بعد ذلك بأولى التغييرات بنزول إبراهيم حسن على حساب أحمد سيد زيزو ثم كاد الحكم أن يحتسب ركلة جزاء على الزمالك فى الدقيقة 72 ولكنه عاد إلى تقنية الفيديو التى أكدت عدم وجود خطأ على طارق حامد وفى الدقيقة 75 سدد النمساوى كرة خادعة على عمر صلاح الذى تصدى للكرة ببراعة ودفع المدير الفنى للزمالك فى الدقيقة 79 بمحمد إبراهيم بدلا من كهربا فى ثانى التغييرات البيضاء وباغت بعد ذلك إبراهيم حسن بتسديدة قوية فى الدقيقة 84 لكن مرت بجوار قائم الفريق المغربى وفى الدقيقة 89 حولها لابا كودو رأسية رائعة وأنقذها عمر صلاح ببراعة ثم كرة أخرى خطيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حارس الزمالك الذى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وأشهر الحكم الزامبى سيكازوى إنذار أصفر لعمر صلاح بداعى إهداره للوقت ومن هجمة مرتدة فى الدقيقة 94 نجح لابا كودوجو فى خطف هدف الفوز للفريق المغربى.