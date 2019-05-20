شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يواجه الوحدة الإماراتي في مباراة رد الاعتبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لرد اعتباره أمام الوحدة الاماراتي وخطف الصدارة، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، في حين قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذوب آهن الايراني والنصر السعودي تمهيداً لنقلها لمدينة أخرى غير كربلاء العراقية.

وأمام اتحاد جدة فرصة لإنهاء مشواره في دور المجموعات وهو في المركز الأول حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الوحدة الامارتي.

وأنهى الاتحاد مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بخسارة أمام أحد يوم الخميس الماضي ليبقى في المركز العاشر، في أحد أسوأ مواسم الفريق طوال تاريخه.

ويتطلع الاتحاد لرد اعتباره بعدما خسر ذهاباً أمام الوحدة الاماراتي 4-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

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وحسم فريقي الوحدة والاتحاد تأهلهما في المرحلة السابقة حيث يفصل بينهما وبين صاحب المركز الثالث 8 و6 نقاط وهو ما سيجعل المباراة صراع على الصدارة.

وسيلعب متصدر هذه المجموعة مع وصيف المجموعة الأولى والتي تأهل فيها فريقي ذوب آهن والنصر واللذان سيلتقيان في مباراة ستحدد المتصدر حيث يتصدر الفريق الايراني بفارق نقطتين عن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن منافسات المجموعة الأولى قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة ذوب آهن الايراني وضيفه النصر السعودي والتي كانت مقرراً أن تلعب الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية، تمهيداً لنقلها لمدينة أخرى لدواعي أمنية بحسب ما أعلنه نادي النصر السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر".

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