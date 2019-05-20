شكرا لقرائتكم "فيفا" : تركي العمار ضمن 10 مواهب تستعد للتوهج في مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تركي العمار، مهاجم المنتخب السعودي للشباب، ضمن 10 أسماء من المتوقع أن يتألقوا في منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

وتنطلق منافسات مونديال الشباب في 23 مايو الجاري، حيث يتواجد الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا ومالي وبنما.

تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وسلط "فيفا" الضوء على تركي العمار، لاعب نادي الشباب السعودي، في تقرير نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الاثنين، وقال فيه: هناك 10 مواهب من المنتظر أن يجذبوا الأنظار في كأس العالم للشباب، ليصبحوا أساطير في المستقبل، ويتميز هؤلاء اللاعبون بأنهم حققوا ألقابا لمنتخباتهم أيضا، ونحن نسلط الضوء على عشرة نجوم يستعدون للتألق في بولندا 2019 وما بعد ذلك أيضا.

تركي العمار بعد فوز منتخب السعودي بكأس آسيا للشباب

وقال تقرير "فيفا" عن تركي العمار "19 عاما": نتوقع أن يكون حافزا لهجوم المنتخب السعودي في بولندا 2019 وأن يلعب دورا هاما مثل الذي فعله في كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما.

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وأضاف "فيفا": بزغ نجمه خلال منافسات كأس آسيا للشباب، وحصل على العديد من الإشادات مع فريقه الشباب بالدوري السعودي.

وحصل العمار على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا 2018، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب، وقاد المنتخب السعودي للتتويج باللقب.

تركي العمار خلال نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية

وضمت القائمة التي أعلن عنها "فيفا" قبل منافسات كأس العالم، 9 أسماء بارزة، يتقدمهم نوهين بيريز، قائد المنتخب الأرجنتيني، واللاعب الذي وقع عقدا احترافيا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب تيموثي ويا، مهاجم المنتخب الأميركي الذي تمت إعارته إلى سيلتيك الاسكتلندي من باريس سان جيرمان الفرنسي، علما بأنه ابن الليبيري جورج وياه الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 1995.

وشهدت القائمة تواجد رادوسلاف ماجيكي، حارس مرمى منتخب بولندا، ودان أكسيل زاغادو، لاعب المنتخب الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى توم ديلي بشيرو، لاعب خط وسط نيجيريا ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب دييغو لينيز، لاعب المكسيك وريال بيتيس الإسباني، ولي كانجين من منتخب كوريا الجنوبية، ومويسيس راميريز، حارس الإكوادور، وإيرلينغ هالاند، قائد النرويج ولاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.