الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً في المباريات

أوضح الجهاز الطبي للأهلي سبب ارتداء اللاعب أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصاً في مباريات الفريق في الفترة الحالية، بعد إصابته في مباراة سموحة ببطولة الدوري العام، وقال الجهاز الطبي أن ارتداء القناع لوقاية أنف المدافع الدولي من أي صدمات بعد تعرضه للإصابة فيها، مشددين أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن المشاركة في المباريات.

وبشأن تخلي أيمن أشرف عن القناع في التدريبات قال مسئولو الأهلي أن احتكاكات في التدريبات تكون أقل من المباريات، وبهذا من الطبيعي أن لا يرتديه اللاعب في التدريبات ولكن ارتدائه في المباريات يعتبر أمر مهم لحمايته.