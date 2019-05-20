نتيجة مباراة الهلال والدحيل في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019

تنطلق اليوم الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال والدحيل، حيث يلتقي يُواجه الهلال الدحيل في مباراة العودة على ستاد عبد الله بن خليفة، ومن الجدير بالذكر أن الهلال تفوق في مباراة الذهاب وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ سجل الأهداف للهلال إدواردو وآل بليهي وجوميز؛ بينما سجل للدحيل شويا ناكاجيما.

موعد مباراة الهلال والدحيل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والسادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق من علي محمد علي، وتُعد هذه المباراة الأولى للزعيم بعد خسارة لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة لصالح النصر بفارق نقطة واحدة.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يأتي في مُقدمة المجموعة برصيد 12 نقطة من خمسة مباريات بعد الفوز في 4 وخسارة مباراة، بينما يأتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة أُخرى، ويأتي العين في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقائين والخسارة في الباقي.

الدقيقة 8: هدوء في بداية الشوط الأول من عمر اللقاء وتمريرات في وسط ملعب الفريقين دون خطورة على المرمى

الدقيقة 14: الهدف الأول لصالح الدحيل بقدم لاعبه يوسف العربي

الدقيقة 30: هدف التعادل من توقيع جوميز والنتيجة تُصبح 1-1.

الدقيقة 41: الهلال يُسيطر على المباراة ومجرياتها ودقائق على انتهاء الشوط الأول

الدقيقة 51: سقوط لاعب الدحيل على أرضية الملعب ولكن دون وجود إصابات واللعب يُستأنف

الدقيقة 54: جوميز ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال

الدقيقة 77: هدف ضائع من الدحيل والهلال ينجح في السيطرة على المباراة بالكامل

الدقيقة 90+2: التعادل للدحيل يُحرزه اللاعب خالد منير

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.