ملخص نتيجة مباراة الهلال والدحيل .. 4 اهداف رائعة تشهدها القمة الخليجية

يسنضيف نادي الدخيل على ملعب ستاد عبدلله بن خليفة اليوم غريمه الهلال السعودي المترنح بعد خسارة اللقب المحلي لحساب النصر في الجولة الماضية، ويبدأ توقيت مباراة الهلال والدحيل اليوم في الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن مباريات المجموعة الثالثة البطولة القارية.

قبل مباريات اليوم ضمن نادي الهلال الصعود إلى ثمن نهائي دوري آبطال أسيا في صدارة المجموعة، حيث نجح زعيم الكرة السعودية ووصيف نسخة العام قبل الماضي من جمع 12 نقطة في مبارياته الخمس الأخيرة، وتعد مباراة الهلال والدحيل اليوم تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين بعد ضمان كلا منهما التأهل للمرحلة المقبلة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، وفي الدقيقة التاسعة والعشرون يدرك المحترف بصفوف الهلال جوميش هدف التعادل للزعيم.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم جوميز بالهدف الثاني في الدقائق الأولى للشوط الثاني للهلال لتصبح نتيجة مباراة الهلال والدحيل تقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل أبو بكر لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق..