ملخص نتيجة الاهلي وباختاكور 2-1 وتأهل الأهلي لملاقاة الهلال في قمة سعودية

نتيجة ملخص مباراة الاهلي وباختاكور الأوزبكي، حيث يستضيف اهلى جدة في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أسيا لكرة القدم نظيره نادي باختاكور الأوزبكي من أجل التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأسيوية الأعرق، في لقاء لن يكون هناك بديل للأهلي سوى الفوز به، خاصة وأن اللقاء يلعب على ميدانه، وستتمكنوا من متابعة مباراة الاهلي وباختاكور على قناة bein sport hd 2 في تمامالساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسيعلق عليها حفيظ دراجي.
ويلعب الفريقين في مجموعة تضم كلاً من بيرسبوليس الإيراني والسد القطري إلى جانبهم، وكان الس القطري قد ضمن الصعود إلى الدور الثاني ولا زالت جميع الفرق الأخرى لديها حظوظ من أجل التأهل مع السد، ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف باختاكور صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفوز أي منهما في لقاء الليلة سيعني تأهله إلي الدور المقبل.
ملخص نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور اليوم
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين وسط محاولات من جانب الفريقين بالسيطرة على اللقاء.
- المباراة بدأت الآن، في حضور جماهيري متواضع رغم أهمية المباراة، تابعوا عبر الرابط بالأعلي بتعليق حفيظ الدراجي.
- مرور أكثر من منصف الشوط الاول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتي الآن.
- مأمورية صعبة لخط هجوم الأهلي الآن المكون من السومة وجانيني من أجل حسم اللقاءلصالحهم وضرب موعد مع الهلال السعودي في دور الثمانية.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف فكونوا متابعين معنا.
- مرور ربع ساعة على بداية الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.
- السومة يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 69 وتلك النتيجة قد تكون كافية لتأهل الأهلي.
- أيجور سيرجييف يحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.
- عبد الرحمن غريب يحرز هدف التأهل في الدقيقة 92.
- تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف ويذهب لمواجهة الهلال.