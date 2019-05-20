ملخص نتيجة الاهلي وباختاكور 2-1 وتأهل الأهلي لملاقاة الهلال في قمة سعودية

نتيجة ملخص مباراة الاهلي وباختاكور الأوزبكي، حيث يستضيف اهلى جدة في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أسيا لكرة القدم نظيره نادي باختاكور الأوزبكي من أجل التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأسيوية الأعرق، في لقاء لن يكون هناك بديل للأهلي سوى الفوز به، خاصة وأن اللقاء يلعب على ميدانه، وستتمكنوا من متابعة مباراة الاهلي وباختاكور على قناة bein sport hd 2 في تمامالساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسيعلق عليها حفيظ دراجي.

ويلعب الفريقين في مجموعة تضم كلاً من بيرسبوليس الإيراني والسد القطري إلى جانبهم، وكان الس القطري قد ضمن الصعود إلى الدور الثاني ولا زالت جميع الفرق الأخرى لديها حظوظ من أجل التأهل مع السد، ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف باختاكور صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفوز أي منهما في لقاء الليلة سيعني تأهله إلي الدور المقبل.

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور اليوم