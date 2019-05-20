ملخص ونتيجة مباراة الاهلي ضد باختاكور الأوزباكستاني اليوم.. عبد الرحمن غريب يتقمص شخصية البطل ويسجل...

انتهت مباراة الاهلي اليوم ضد باختاكور الأوزباكستاني بفوز قاتل للنادي الأهلي السعودي بنتيجة 2-1، سجل الأهداف اللاعب عمر السومة وعبد الرحمن غريب، وبذلك تأهل بصعوبة النادي الأهلي للدوري المقبل، بعد سيناريو درامي وتعادل حتى الدقيقة 92 وكاد أن يخرج من البطولة، ولكن الهدف القاتل منح الأهلي المركز الثاني والتأهل للمرحلة المقبلة في البطولة الهامة.

الاهلي ضد باختاكور

الجولة الحاسمة اليوم بين الاهلي ضد باختاكور، في الجولة 6 من مرحلة المجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتنطلق المباراة على ملعب الجوهرة المشعة “ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية” التعليق اليوم حفيظ دراجي وخالد الحدي، مباراة العودة في المجموعة الرابعة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز باختاكور بهدف نظيف، وتنطلق المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وقناة الكأس الرياضية إتش دي 8.

الاهلي وباختاكور

تكمن مباراة اليوم من الصعوبة النسبية، حيث تحدد الجولة الأخيرة المتأهل للدور المقبل بعد تخطي دوري المجموعات، وضمن نادي السد العبور للدور المقبل، بينما تحدد مباراة الاهلي ضد باختاكور اليوم الفائز والمتأهل للدور المقبل، حيث يصل رصيد نادي أهلي جدة إلى 9 نقاط في حالة الفوز، بينما يتأهل مباشرة نادي باختاكور في حالة الفوز لأن رصيده يصل إلى 11 نقطة.