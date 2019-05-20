ملخص نتيجة مباراة الهلال والدحيل في دوري ابطال اسيا اليوم

نتيجة مباراة الهلال والدحيل” لاخويا”، تعادل الهلال مع مستضيفه الدخيل بهدفين لكل فريق في مباراة تحصيل حاصل جمعت ين الفريقين مساء اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال اسيا، وسجل اهداف مباراة الهلال والدحيل، يوسف العربي في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يتعادل جوميز في الدقيقة التاسعة والعشرون، ليعود جوميز ويضيف الثاني للضيوف في الدقيقة الخامسة والخمسون، قبل أن يتعادل بو بكر لاصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة يؤكد الهلال زعامته للمجموعة برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه الدحيل برصيد 9 نقاط، وجاء ملخص مباراة الهلال والدحيل بسيطرة متبادلة بين الفريقين على مدار التسعين دقيقة.

وينتظر أن يتحدد مع من يلتقي الهلال والدحيل في ثمن نهائي دوري ابطال أسيا لهذا الموسم بعد نهاية مرحلة المجموعات لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.