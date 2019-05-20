نتيجة مباراة الاهلي اليوم دوري أبطال آسيا.. تابع نتيجة وملخص مباراة الاهلي ضد باختاكور .. النادي...

انتهت مباراة الاهلي اليوم ضد باختاكور الأوزباكستاني بفوز قاتل للنادي الأهلي السعودي بنتيجة 2-1، سجل الأهداف اللاعب عمر السومة وعبد الرحمن غريب، وبذلك تأهل بصعوبة النادي الأهلي للدوري المقبل، بعد سيناريو درامي وتعادل حتى الدقيقة 92 وكاد أن يخرج من البطولة، ولكن الهدف القاتل منح الأهلي المركز الثاني والتأهل للمرحلة المقبلة في البطولة الهامة.

مباراة الاهلي وباختاكور اليوم الإثنين 20 مايو 2019 بطولة دوري أبطال آسيا الجولة السادسة التي تحدد المتأهل للدور المقبل، والمباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” تعليق جفيظ دراجي وخالد الحدي، مباراة المجموعة الرابعة تنطلق على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وعلى قناة الكأس 8 إتش دي

الاهلي وباختاكور

مباراة العودة اليوم الاهلي وباختاكور، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب باختاكور بنتيجة 1-0 سجله اللاعب مارت بيكمايف، وبدأت لقاءات الاهلي وباختاكور منذ عام 2005 ويعتبر نادي باختاكور من الأندية الصعبة نسبيًا أمام أهلي جدة، ولكن مباراة اليوم في ملعب أهلي جدة ووسط جماهيره، فهو يمتاز بهذه الميزة بمباراة اليوم.

نتيجة الاهلي وباختاكور

تم تقديم عدد 37 تذكرة مجانية من قبل أعضاء نادي أهلي جدة للجماهير، ونرصد معكم مباراة العودة اليوم، وقال المدير الفني يوسف عنبر أنه يتسلح بخماسية مباراة الإتفاق الماضية في آخر جولات الدوري السعودي.