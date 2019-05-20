نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم الاثنين 20-5-2019 في دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والدحيل ، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ستقام مباراة قوية جدا بين الهلال بقيادة بريكليس شاموسكا وفريق الدحيل القطري اليوم في الجولة السادسة والأخيرة لبطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال والدحيل

حيث تأهل فريق الهلال السعودي لدور الثمانية من تلك البطولة الاسيوية رسميا من الجولة الماضية بعد أن تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، وأيضا تأهل فريق نادي الدحيل بعد مجيئه في المركز الثاني برصيد 8 نقاط،وفي اخر لقاء جمع بين الفريقين انتهي بفوز الهلال علي الدحيل بثلاثية مقابل لا شئ في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقد انهي الهلال موسمه الكروي محتلا المركز الثاني بفارق نقطة عن صاحب الصدارة واللقب نادي النصر ليسعي أملاً في تحقيق تلك البطولة، ومن الناحية الأخري فكانت أخر مباريات نادي الدحيل أمام نادي السد في نهائي كأس أمير قطر وانتهي اللقاء بتحقيق الفوز لصالح الدحيل برباعية مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الهلال والدحيل

وستقام المباراة بين الهلال والدحيل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية وسوف تذاع عبر قناتي beIN SPORTS 1 و HD6.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل

انتهت المباراة اليوم بالتعادل الايجابي 2-2.