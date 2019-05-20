الأهلي يفوز بهدفين على باختاكور ويتأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا

يتنافس الأهلي مع باختاكور على بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستقبل الأهلي فريق باختاكور على ملعب الجوهرة المُشعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز حيث أنه يحتل المركز الثالث من ترتيب مجموعته بينما يحتل باختاكور المركز الثاني قبل المباراة.

موعد مباراة الأهلي وباختاكور

وقد أكد مدرب الأهلي يوسف عنبر على أن الفريق جاهز للمواجهة ويتسلح بالنصر الذي حققه على الاتفاق في الجولة الأخيرة من الدوري بخماسية نظيفة، وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والسابعة بتوقيت جرينتش وتُنقل عبر الأقمار الصناعية على قناة beIN sports hd 2 وقد أُسند التعليق إلى حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور

تستعد الجماهير لحضور اللقاء لمؤازرة الفريق في المباراة الفاصلة، وقد تم توزيع حوالي 37 ألف تذكرة على الجماهير كدعم للفريق، وقد طلب تيسير الجاسم من الجماهير الحضور للمباراة لمؤازرة فريقهم في مشواره الآسيوي وأضاف أنه عليهم الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط للاستمرار في دوري أبطال آسيا.

الدقيقة 8: الأهلي يتراجع في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وهجمات قوية على مرماه ولكن الدفاع يقف كحائط صد

الدقيقة 18: الهدف الأول يقترب خاصة وأن باختاكور مُسيطر على المباراة والأهلي مُتراجع في الشوط الأول.

الدقيقة 34: تصويبة على مرمى باختاكور ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة مرمى

الدقيقة 61: عرضية خطيرة لصالح الأهلي لكن تمر بسلام على مرمى باختاكور وتتحول للركنية.

الدقيقة 69: الأهلي يتقدم بهدف لعمر السومة بالرأس

الدقيقة 88: التعادل لباختاكور عن طريق ايجور سيرجييف

الدقيقة 90+2: عبد الرحمن غريب يُحرز ثاني أهداف الأهلي ويمنح بطاقة الصعود لفريقه

نهاية المباراة بفوز أهلي جدة بهدفين مقابل هدف وحيد دور الستة عشر يُرحب بالأهلي.