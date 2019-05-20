نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور اليوم وفرحة التأهل في الوقت بدل الضائع بقذيفة عبدالرحمن غريب

نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور اليوم وملخص لاحداث اللقاء كتابيا، في آخر مباريات الموسم الكروي يستضيف الأهلي اليوم على ملعبه فريق باختاكور الأوزبيكي في مباراة حسم التأهل فكلا الفريقين يتمسكان بالأمل في حصد المركز الثاني والتأهل لدور الستة عشر رفقة السد القطري الذي حسم المركز الأول، ويسعى فريق الأهلي لاستكمال نشوة الانتصارات بتحقيق الفوز الذي ينهي به الموسم نهاية جيدة.
مباراة الأهلي وباختاكور
ويقام اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة في دعم كبير من التذاكر المجانية التي وصل عددها لـ 37 ألف تذكرة قام توفيرها الأمير مشعل بن منصور بواقع 35 ألف ونواف بن عصاي بواقع ألفي تذكرة، ويأتي هذا الدعم في ظل رغبة النادي في الحضور الجماهيري الكبير للمساندة في تحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب والمرتقب.
الاهلي وباختاكور
وكان يوسف عنبر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد على جاهزية فريقه لمباراة الليلة حيث استعد الفريق جيدا من أجل انتزاع بطاقة التأهل، ووصف اللقاء أنه سيدو مثل مبارايات الكؤوس فالأهم هو تحقيق الفوز وأكد أن المباراة ستكون أمام فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة ولكن معنويات فريقه مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة في الدوري.
نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور
تشكيل الأهلي لمباراة اليوم حسب اختيار “عنبر” : محمد العويس- عبد الباسط هندي – ادريلان سانتوس – محمد ال فتيل – عبدالله حسون- عبدالفتاح عسيري – يوسف الحربي – سلمان المؤشر – باولو دياز- عمر السومة – دجانيني
دخول اللاعبين الآن لآداء العمليات الاحمائية وتشجيع من الجماهير واللاعبون يتوجهون لغرف خلع الملابس استعداد لبداية اللقاء
نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور:
- بداية المباراة وسط حضور جمهوري متوسط وتشجيع مستمر منذ أولى اللحظات والتأهل بين أقدام اللاعبين
- الدقيقة 15: مرور ربع ساعة من اللقاء والأهلي يقترب من الوصول لمرمى الفريق الأوزبيكي والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض
- الدقيقة 36: تسديدة من ديجانيني على حدود منطقة الجزاء وتصطدم بلاعب من الدفاع وتغير طريقها وكادت أن تسكن الشباك ولكن تخرج للركنية
- نهاية شوط المباراة الأول والنتيجة تستمر بدون أهداف لكل فريق
- الدقيقة 65: الاهلي أفضل وهجمة لباختاكور وتسديدة قوية ولكن محمد العويس يتصدى ببراعة والأهلي يعود لمحاولة التسجيل
- الدقيقة 69: عرضية يستقبلها عمر السومة برأسية والهدف الأول للأهلي
- الدقيقة 88: هدف التعادل بعد متابعةوالفريق الضيف يسجل في الدقائق الأخيرة
- الدقيقة 90+2: تسديدة من اللاعب عبدالرحمن غريب وهدف رائع
- الأهلي يفوز في الوقت بدل الضائع 2-1 وفرحة عارمة بالتأهل