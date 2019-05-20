الآن: نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبيكي اليوم وعبد الرحمن غريب يتأهل بالأهلي في الدقائق...

نعرض نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور اليوم وملخص كتابي،حيث يدخل نادي الأهلي السعودي اليوم صراعاً من أجل انتزاع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة D والتي يتصدرها السد جيث يلتقي اليوم مع فريق باختاكور الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقتطين عن الأهلي، ويسعى صاحب الأرض لاستغلال عامل الجمهور للمساندة وتحقيق الانتصار لضمان الصعود فلا شئ غيره يصعد به لدور الستة عشر.

نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور

وينتظر العديد نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة bein sport HD2، وتشهد مواجهات الأهلي مع الأندية الأوزبيكية بشرى لجماهير النادي حيث يعتاد الأهلي على الفوز اذا كانت المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبيكي اليوم:

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وصول الفريقين لأرض الملعب ونزول لاعبي الأهلي للعمليات الاحمائية وتوافد جماهيري لدعم الفريق منذ عدة ساعات وتوقعات بمباراة قوية

دخول اللاعبين الآن لأرض الملعب مرة أخرى وحكم اللقاء يجري القرعة ولحظات على انطلاقة الشوط الاول من اللقاء

بداية اللقاء: الدقيقة 3 كرة خطيرة للأهلي وعرضية ولكن الدفاع الأوزبيكي يشتت الكرة، وباختاكور يعود تدريجيا للدخول في اللقاء

الدقيقة 30: آخر ربع ساعة من المباراة والاهلي أخطر وتسديدة ترتد من العارضة كادت أن تعلن عن الهدف الأول للأهلي

نهاية الشوط الأول من اللقاء والتعادل السلبي حاضر والنتيجة تخدم الفريق الأوزبيكي حتى الآن

الدقيقة 53: خطا لصالح الأهلي على حدود منطقة الجزاء ومناوشات بين اللاعبين

الدقيقة 69: كرة عرضية ورأسية عمر السومة والهدف الأول للنادي الأهلي هل يكون هدف غالي للتأهل

الدقيقة 88: هدف التعادل لفريق باختاكور وفي الدقائق الأخيرة

الدقيقة 90+2: تسديدة من عبدالرحمن الغريب تسكن شباك الحارس والأهلي يفوز في الوقت بدل الضائع 2-1 وفرحة عارمة بالتأهل

الاهلي وباختاكور

ونجح الأهلي في الحصول على المركز الرابع في جدول الترتيب الخاص بالدوري السعودي لهذا العام خلف النصر والهلال والتعاون وذلك بعد فوزه بنتيجة كبيرة على الاتفاق بخماسية نظيفة، وبهذا فان الأهلي بات مطمئنا للدخول في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد مباراة الملحق وهذا بسبب فوز التعاون بكأس الملك.

مباراة الاهلي وباختاكور والتشكيل

وتحظى المباراة بدعم كبير من ادارة النادي وبعض المحبين الذين وفروا عدد كبير من التذاكر المجانية لحث الجماهير على التواجد وتشجيع اللاعبين لتحقيق الثلاث نقاط

تشكيل الأهلي: محمد العويس- عبد الباسط هندي – ادريلان سانتوس – محمد ال فتيل – عبدالله حسون- عبدالفتاح عسيري – يوسف الحربي – سلمان المؤشر – باولو دياز- عمر السومة – دجانيني