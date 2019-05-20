الهلال يتعادل مع الدحيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019

يستضيف نادي الدحيل فريق الهلال السعودي لكرة القدم في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويلعب الهلال المباراة بدون أي ضغوط خاصة بعد أن ضمن التأهل للدور الذي يليه، بينما يبحث الدحيل عن فرصة لتحقيق الفوز ورد الهزيمة التي تلقاها في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الهلال والدحيل

تُذاع المباراة على قناة beIN sports HD 1 بتعليق علي محمد علي في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وقد أكد شاموسكا أن الجماهير لن تُشكل عبئ على لاعبيه خاصة وأن الزعيم ضمن التأهل إلى الدور المُقبل من البطولة، وأضاف شاموسكا أن جماهير الهلال دائما ما تُطالب الفريق بالفوز بجميع البطولات وهو ما يُحاول اللاعبين تحقيقه.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل

ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد قدم موسم قوي لكنه خسر الدوري بفارق نقطة واحدة عن العالمي، وقد تأجل الحسم حتى الجولة الأخيرة من الدوري، كما أن الهلال بدأ الموسم بتسعة انتصارات متتالية وتمكن الفيصلي من إيقاف هذه السلسلة، وقد خرج الهلال من بطولة الكأس وكذلك خسر في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ويُنافس الآن على بطولة دوري أبطال آسيا.

الدقيقة 10: تنقلات للكرة في وسط ملعب المباراة دون خطورة على المرمى والمباراة تشهد هدوء في الربع ساعة الأولى.

الدقيقة 14: الهدف الأول لصالح الدحيل في مرمى الزعيم عن طريق اللاعب يوسف العربي

الدقيقة 30: جوميز يسجل الهدف الأول للهلال والتعادل سيد الموقف

الدقيقة 42: تصويبة على مرمى الهلال تصطدم بمدافع الزعيم وترتد خارج منطقة ال18.

الدقيقة 54: الهدف الثاني للهلال عن طرث جوميز في شباك الدحيل وتصويبة من خارج ال18.

الدقيقة 80: الدحيل يُحاول إحراز التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة

الدقيقة 90+2: هدف في مرمى الهلال لصالح الدحيل بقدم خالد منير

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 بين الهلال والدحيل.