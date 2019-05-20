alahly.. ملخص مباراة الاهلي وباختاكور 2-1 اليوم في دوري أبطال أسيا وهدف غريب يؤهل الملكي

سنتعرف على نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور في دوري أبطال أسيا الاهلي وباختاكور، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدلله في العاشرة مساء اليوم مباراة الاهلي وباختاكور ضمن مواجهات المرحلة الأخيرة من المجموعة الرابعة من البطولة الأسيوية، هي المباراة الحاسمة لأهلي جدة من أجل الصعود إلى ثمن النهائي من المسابقة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في المجموعة الرابعة من دوري أبطال اسيا خلف السد المتصدر والضامن للصعود وباختاكور منافسه في مباراة اليوم، ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بوجود باختاكور في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والأهلي ثالثاً برصيد ست نقاط، وفي حال نجح الأهلي في الفوز سيتأهل برفقة السد المتصدر.

يحتاج الأهلي إلى الفوز على باختاكور في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث أن التعادل أو الهزيمة أمام الفريق الأوزبكي يقصوا أهلي جدة مبكراً من المنافسات الأسيوية، وذلك بعد ضمان السد القطري التأهل على قمة المجموعة من الجولة الماضية.

ملخص مباراة الاهلي وباختاكور