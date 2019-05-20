alahly.. ملخص مباراة الاهلي وباختاكور 2-1 اليوم في دوري أبطال أسيا وهدف غريب يؤهل الملكي

سنتعرف على نتيجة مباراة الاهلي وباختاكور في دوري أبطال أسيا الاهلي وباختاكور، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدلله في العاشرة مساء اليوم مباراة الاهلي وباختاكور ضمن مواجهات المرحلة الأخيرة من المجموعة الرابعة من البطولة الأسيوية، هي المباراة الحاسمة لأهلي جدة من أجل الصعود إلى ثمن النهائي من المسابقة.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في المجموعة الرابعة من دوري أبطال اسيا خلف السد المتصدر والضامن للصعود وباختاكور منافسه في مباراة اليوم، ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بوجود باختاكور في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والأهلي ثالثاً برصيد ست نقاط، وفي حال نجح الأهلي في الفوز سيتأهل برفقة السد المتصدر.
يحتاج الأهلي إلى الفوز على باختاكور في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث أن التعادل أو الهزيمة أمام الفريق الأوزبكي يقصوا أهلي جدة مبكراً من المنافسات الأسيوية، وذلك بعد ضمان السد القطري التأهل على قمة المجموعة من الجولة الماضية.
ملخص مباراة الاهلي وباختاكور
- يبدأ الشوط الأول بين الأهلي وباختاكور الآن خلال لحظات من الآن فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة، المباراة منتظر ان تكون مثيرة في ظل غيابات الأهلي.
- المباراة بدأت الآن ومحاولات من جانب الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة وإحراز هدف مبكر في مرمى ضيفه الأوزبكي من أجل حسم الأمور مبكراً.
- الأهلي يحاول التسجيل مبكراً في ظل حضور جماهيري كبير من جانب الفريق الآن.
- المباراة بدأت بهدوم ضاغط من الأهلي عن طريق يوسف الحربي ومهاجم الراس الأخضر جانيني.
- مبارة هادئة بين الفريقين رغم هجوم الأهلي لكن دون خطورة على المرمي حتي الآن.
- جانيني يطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يستجيب لضغوط اللاعب، ولا يزال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين.
- عبد الفتاح عسيري يسدد في العارضة الأفقية في الدقيقة 30 ويهدر الهدف الأول لأصحاب الأرض.
- المباراة الآن مستمرة بشكل كبير وضغط من الاهلي لإحراز هدف التقدم.
- انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في إنتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.
- عمر السومة يحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 69.
- أيجور سيرجييف يحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.
- عبد الرحمن غريب يحرز هدف التأهل في الدقيقة 92.
- تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف ويذهب لمواجهة الهلال.