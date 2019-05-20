الآن.. نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم في الجولة الاخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا وتألق جوميز

نقدم نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم، يحل الهلال السعودي ضيفا على استاد عبدالله بن خليفة لملاقاة نادي الدحيل لخويا القطري في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والتي استطاع فيها الهلال حسم تأهله للدور القادم وليس التأهل فحسب بل اقتنص المركز الأول وقام بتأمينه بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني الدحيل قبل مباراة اليوم.

مباراة الهلال والدحيل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء ليل الاثنين بتوقيت المملكة حيث من المقرر ان يتم نقلها عبر قناة bein sport 1HD بتعليق علي محمد علي، وأيضا عبر قناة الاتحاد الآسيوي داخل المملكة فقط على Youtube، ويدخل الهلال اللقاء بعد أقل من 4 أيام على خسارته لقب الدوري المحلي لصالح النصر الخميس الماضي.

الهلال والدحيل

وبالرغ من من أن الدحيل قد ضمن تواجده في دور الستةعشر كصاحب بطاقة التأهل الثانية إلا أن مدربه روي فاريا أعلن عدم خوضه اللقاء بالصف الثاني ولكن سيتواجد بعض اللاعبين الشباب في بعض المراكز فقط نظرا لوجود انذرات على عدد من اللاعبين المهمين، وأن هؤلاء اللاعبين من الشباب يستحقون تلك الفرصة.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم

ومن الممكن أن يعتمد الهلال في تشكيلته على بعض العناصر البديلة بعد مباراة قوية خاضها الخميس الماضي أمام فريق الشباب انتهت بفوز الهلال في الدقائق الأخيرة.

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وكان رامون دياز مدرب الهلال السابق قد قام بنشر تغريدة تحمل صورة للتويج الزعيم بلقب الدوري تحت تدريبه فاتحا التساؤلات حول عودته للتدريب مرة أخرى

تشكيل الهلال في مباراة الهلال: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جحفلي – محمد البريك وفي خط الوسط محمد كنو – عبدالملك الخيبري- سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو – هتان باهبري وفي الهجوم يلعب بافتيمبي جوميز.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم: