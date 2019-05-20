نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور في الجولة السادسة من دور المجموعات دوري أبطال آسيا

يستضيف النادي الأهلي نادي باختاكور في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، حيث يتنافس الفريقان على تذكرة الصعود للمرحلة المُقبلة من البطولة، ومن الجدير ذكره أن باختاكور قد فاز على الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه مارات بيكمايف في الدقيقة 62 من اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور

تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المُشعة، ويُنقل على قناة بي إن سبورت الثانية بتعليق حفيظ دراجي، ومن الجدير بالذكر أن الأهلي قد أنهي الدوري بحصوله على المركز الرابع بعد الفوز على الاتفاق في الجولة الأخيرة من المسابقة.

نتيجة مباراة الأهلي وباختاكور

ويأتي الأهلي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي باختاكور في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويأتي في المركز الأول السد القطري، ويبحث الأهلي عن الفوز للحصول على ثلاث نقاط تدفعه من المركز الثالث للمركز الثاني ويضمن تذكرة الصعود على حساب باختاكور.

الدقيقة 5: خطأ دفاعي وارتداد على مرمى الأهلي ولكن التصويبة ضعيفة تنتهي بين أيدي الحارس

الدقيقة 19: باختاكور يقترب من التهديف وحصار للاعبي الأهلي وسط ملعبهم وتصويبة تمر خارج الملعب

الدقيقة 34: الأهلي ينتفض ويثهاجم بقوة وعرقلة وخطأ وضربة حرة مباشرة من مكان خطير على المرمى

الدقيقة 61: الأهلي يُحاول إحراز الهدف الأول ليصعد لدور الستة عشر ولكن دفاعات باختاكور تصمد أمام محاولات الأهلي.

الدقيقة 69: عمر السومة يتقدم للأهلي بهدف بالرأسية

الدقيقة 88: ايجور سيرجييف يُسجل التعادل لباختاكور ويمنح الأمل في الصعود

الدقيقة 90+2: عبد الرحمن غريب يُسجل الهدف الثاني للأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشيء، والأهلي يصعد لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.