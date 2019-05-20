نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم الإثنين 20-5-2019 في دوري أبطال أسيا

نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم، يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة مباراة الهلال ضد الدحيل القطري في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين 20 مايو 2019 في تمام الساعة 20:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة نتيجة مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم، من خلال ما نحرص عليه يقدم عرب نيوز متابعة نتيجة مباراة الهلال والدحيل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أسيا 2019، مباراة الهلال والدحيل يتابعها الجمهور السعودي والقطري مساء اليوم مباراة هامة وكبيرة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم

انطلقت المباراة حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الهلال والدحيل اليوم في الشوط الأول والثاني بدوري أبطال أسيا، فكونوا معنا.

وفي الدقيقة 15 من زمن المباراة يسجل اللاعب يوسف العربي هدف التقدم لصالح الدحيل القطري لتصبح نتيجة مباراة الهلال والدحيل 1-0 لصالح الدحيل القطري.

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وفي الدقيقة 29 من زمن المباراة يٌعادل النتيجة اللاعب جوميز لتصبح نتيجة مباراة الهلال والدحيل الآن 1-1 لكلا الفريقين.

وفي الدقيقة 55 من زمن تاللقاء يستطيع اللاعب بافيتيمبي تسجيل هدف الهلال الثاني والثالث في المباراة لتصبح ننتيجة مباراة الهلال والدحيل حتى الآن 2-1 لصالح الهلال السعودي.

وفي الدقيقة 92 استطاع اللاعب خالد منير أبو بكر تسجيل الهدف الثاني للدحيل والتعديل لتنتهي نتيجة مباراة الهلال والدحيل بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.