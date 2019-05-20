نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم الإثنين| تأهل الهلال السعودي والدحيل إلى الدور القادم من دوري...

انتهت نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم، في نتائج مباريات دوري أبطال أسيا 2019، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفرقين هدفين مقابل هدفين، ليتقاسم الطرفين نقاط المباراة، ليضمن الفريقين التأهل إل مباريات الدور القادم من البطولة الأسيوية، حيث تأهل الهلال في المركز الأول برصيد 13 نقطة، والدحيل في المركز الثاني برصيد تسعة نقاط.

مباراة الهلال والدحيل اليوم، في مباريات دوري أبطال أسيا 2019 اليوم،ستجمع الفريقين في دربي عربي ليلة اليوم، على أرضية ستاذ عبد الله بن خليفة بنادي دحيل، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة الهلال والدحيل اليوم.

بداية مباراة الهلال والدحيل اليوم، ستنطلق في تمام الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 19.00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وبتوقيت مصر، ستنطلق مباراة الهلال السعودي اليوم، في تمام الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 23.00 بتوقيت الإمارات المحلي.

مباراة الهلال والدحيل

القنوات الناقلة مباشرة، التي ستعرض مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم، ستكون هي قنا بي إن سبورت أش دي 1، بصوت المعلق علي محمد علي، كما يمكن مباراة الهلال والدحيل مباشرة، عبر قناة الكأس hd 6، وسيتواجد في التعليق المعلق خليل البلوشي.

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في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم.