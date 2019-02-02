ملخص مباراة الهلال والدحيل اليوم 20 مايو 2019 (2-2) في الجولة الأخيرة دوري أبطال أسيا

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نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم

تنطلق مباراة الهلال والدحيل اليوم 20 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة الهلال والدحيل القطري في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة الهلال والدحيل على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 بتعليق المعلق الرياضي المشهور على محمد علي وعبدالله الغامدي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال الدحيل 1- جوميز دق 29 1- بافيتيمبي دق 55 1- يوسف العربي دق 15 1- خالد منير دقيق 92 Advertisements

ملخص مباراة الهلال والدحيل

انطلقت المباراة منذ قليل الآن حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الهلال والدحيل اليوم في الشوط الأول والثاني بدوري أبطال أسيا، فكونوا معنا.

وفي الدقيقة 15 من زمن المباراة يسجل اللاعب يوسف العربي هدف التقدم لصالح الدحيل القطري لتصبح نتيجة مباراة الهلال والدحيل 1-0 لصالح الدحيل القطري.

وفي الدقيقة 29 من زمن المباراة يٌعادل النتيجة اللاعب جوميز لتصبح نتيجة مباراة الهلال والدحيل الآن 1-1 لكلا الفريقين.

وفي الدقيقة 55 من زمن تاللقاء يستطيع اللاعب بافيتيمبي تسجيل هدف الهلال الثاني والثالث في المباراة لتصبح ننتيجة مباراة الهلال والدحيل حتى الآن 2-1 لصالح الهلال السعودي.

وفي الدقيقة 92 استطاع اللاعب خالد منير أبو بكر تسجيل الهدف الثاني للدحيل والتعديل لتنتهي نتيجة مباراة الهلال والدحيل بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.