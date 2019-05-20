نتيجة مباراة الهلال والدحيل اليوم الإثنين 20-5-2019 في دوري أبطال آسيا والهلال متصدراً للمجموعة

نقدم ملخص نتيجة مباراة الهلال والدحيل، عد عدة أيام قليلة من نهاية الموسم المحلي بخسارة الثنائية الدوري والكأس يعود الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا ليواجه مستضيفه الدحيل القطري في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم استقلال والعين أيضا، ولكن الهلال قد حسم صدارتها مسبقا برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني وهو الدحيل.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل

نقدم ملخص نتيجة مباراة الهلال والدحيل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة على قناة بي ان سبورت HD1، ويسعى الدحيل في هذه المباراة لتعويض خسارته في مباراة الجولة الثانية حين خسر بثلاثية بينما يسعى شاموسكا مدرب الهلال للتأكيد على استعادة الهلال زعامته الفنية من خلال الانتصارات المتتالية بعد رحيل ماميتش وتوليه المسئولية.

نتيجة مباراة الهلال والدحيل:

بداية اللقاء الآن: الدقيقة 14 الهدف الأول لصالح الدحيل القطري عن طريق يوسف العربي والهلال يتأخر بهدف نظيف الآن

الدقيقة 29: الزعيم يعود بالنتيجة عن طريق لاعبه المهاجم فرنسي الجنسية جوميز وكاد أن يسجل الهدف الثاني والتقدم

نهاية شوط المباراة الاول الآن

الدقيقة 55: والهدف الثاني للهلال عن طريق جوميز بعد تسديدة مفاجئة والنتيجة تصبح تقدم الهلال بهدفين مقابل هدف

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق حيث سجل خالد منير الهدف الثاني للدحيل في الوقت بدل الضائع

مباراة الهلال والدحيل

وأكد المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي أنه يفضل العمل في تلك الأجواء والتي تطالب فيها جماهير الزعيم حصد البطولات دوما وهو ما يساعد في ذلك، ووضح أن هذا اللقاء سيكون الأخير في الموسم لذلك فسيسعون جميعا للظهور بالمستوى المنشود والذي يبرز قوة الهلال الكبير وسيلعبون للفوز بدون ضغوط لأن الفريق يسعى للتويج بتلك البطولة.

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نتيجة الهلال والدحيل

وكان الهلال قد استضاف العين في المباراة الماضية على ملعبه في الجولة الخامسة وتمكن الهلال من تسجيل هدف اللقاء الوحيد مبكرا لتنتهي المواجهة بفوز الزعيم بهدف نظيف.

وتحدث هتان باهبير لاعب الهلال عن اللقاء موضحا ان فريقه جاء بهدف الفوز وأنهم يريدون انهاء الموسم بانتصار يرفع المعنويات بالرغم من أن النتيجة لن تؤثر على ترتيب الفريق.

تشكيل الهلال في مباراة الهلال: المعيوف- الشهراني – البليهي – جحفلي – البريك وفي خط الوسط يلعب كنو – عبدالملك الخيبري- جيوفينكو – إدواردو – هتان باهبري وفي الهجوم جوميز.