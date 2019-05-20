نتيجة وأهداف مباراة العين واستقلال طهران اليوم 20-5-2019 في دوري الأبطال

نتيجة مباراة العين واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال أسيا، يستقبل ملعب هزاع بن زايد مباراة العين ضد استقلال طهران الإيراني في مباراة الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أسيا 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين 20 مايو 2019 في تمام الساعة 20:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة نتيجة وأهداف مباراة العين واستقلال طهران في دوري أبطال أسيا.

نتيجة وأهداف مباراة العين ضد استقلال طهران اليوم نقدمها لكم خلال عرب نيوز وذلك حرصاً منا على تغطية أهم الأحداث الكروية بدوري الأبطال، نتيجة مباراة العين واستقلال طهران ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا 2019، مباراة العين واستقلال طهران على قناة بي ان سبورت 3 اتش دي والكأس 1، يتابع الجمهور العربي وخاصة في الإمارات مساء اليوم نتيجة مباراة العين واستقلال طهران.

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تبقى القليل على انطلاق مباراة العين واستقلال طهران اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا، وتجدون تغطية مستمرة بخصوص نتيجة لقاء اليوم بين العين واستقلال طهران.

وسجل اللاعب ماركوس هدف التقدم لصالح فريق العين في الدقيقة 13 من زمن المباراة وذلك قبل أن يضيف اللاعب محمد هدف التعديل لصالح استقلال طهران لتصبح النتيجة 1-1 لكلا الفريقين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول سجل اللاعب مرتضى تبريذي هدف استقلال طهران الثاني في شباك العين الإماراتي لتصبح نتيجة مباراة العين واستقلال طهران الآن 2-1 لصالح استقلال.