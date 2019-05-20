الدحيل يخطف التعادل من الهلال والعين يختتم أسوأ مشاركة في تاريخه

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أفلت الدحيل القطري من الخسارة للمرة الثانية امام ضيفه الهلال السعودي عندما خطف التعادل 2-2 في الوقت القاتل الإثنين في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وكان الدحيل البادئ بالتسجيل عبر المغربي يوسف العربي (14)، ورد الهلال بثنائية لمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي فوميس (29 و55) وكان في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على الفريق القطري بعد الاول (3-1) في الجولة الثانية في 12 آذار/مارس الماضي، بيد أنم البديل الواعد خالد منير خطف هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة هامشية بين الفريقين بعدما ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وعزز الهلال موقعه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 9 للدحيل الثاني.

وجاء اللقاء جيدا من الناحية الفنية وشهد فرصا كثيرة من الجانبين، وتقدم الدحيل بهدف من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى لعبد الله الاحرق تابعها العربي بيمناه داخل المرمى (14).

وأدرك الهلال التعادل بعد ربع ساعة عندما استغل غوميس كرة قوية لمحمد كنو ارتدت من الحارس فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (29).

وعزز غوميس تقدم الهلال مطلع الشوط الثاني عندما تلاعب بمهارة بالدفاع القطري وسدد كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس (55).

وكاد غوميس ان يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية، فيما حاول الدحيل ادراك التعادل اكثر من مرة عن طريق البرازيلي ادميلسون ابرزها انفراده بالحارس الذي تصدى له (62)، لكن ادميلسون فشله في هز الشباك بصناعة هدف التعادل بتمريرة عرضية هيأها خالد منير برأسه داخل المنطقة ولعبها قوية بيمناه وظهره الى المرمى وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس السعودي (90+2).

ملخص مباراة الهلال والدحيل:

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العين يختتم أسوأ مشاركة في تاريخه بخسارة امام استقلال طهران

اختتم العين الاماراتي، بطل 2003 ووصيف 2005 و2016، أسوأ مشاركة في تاريخه بالخسارة امام ضيفه استقلال طهران الإيراني 1-2 الاثنين في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وسجل السويدي ماركوس بيرغ (13) هدف العين، ومحمد دانشجار (22) ومرتضى تبريزي (45) هدفي استقلال طهران.

وبقي استقلال طهران في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، والعين أخيرا بنقطتين.

وهذه المرة الاولى في تاريخ مشاركته بالبطولة يفشل العين في تحقيق الفوز خلال ست مباريات متوالية في مرحلة المجموعات (اربع هزائم تعادلان)، كما انه ودع من الدور لأول مرة منذ 2013.

وخاض الفريقان المباراة بعدما ودعا المسابقة في الجولة الماضية، لذلك جاءت مواجهتهما مفتوحة، وبادر بيرغ الذي سيودع فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوفه التسجيل للعين بعدما استفاد من تمريرة بندر الاحبابي (13).

لكن استقلال طهران ادرك التعادل برأسية محمد داننشجار اثر ركنية (22)، ثم وضع تبريزي الفريق الضيف في المقدمة مع نهاية الشوط الأول بعد تمريرة الجنوب افريقي اياندا باتوسي (45).

وكان بإمكان استقلال طهران تسجيل هدف ثالث بعدما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر إعاقة المالي تونغو دومبيا لمهدي غايدي سددها باتوسي وصدها حارس مرمى العين خالد عيسى ببراعة(48).

أهداف مباراة العين و استقلال طهران: