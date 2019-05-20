ديوكوفيتش يبتعد في الصدارة وبليسكوفا ثانية وسيرينا تعود إلى المركز العاشر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفارق 4410 نقاط عن الاسباني رافايل نادال في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الإثنين، على رغم خسارته أمامه في نهائي دورة روما للماسترز ألف نقطة الأحد.

ووجه نادال إنذارا شديد اللهجة الى منافسيه قبل أسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، من خلال فوز صريح على الصربي 6-صفر و4-6 و6-1.

وجاء تعزيز ديوكوفيتش لرصيده في الصدارة لانه حقق نتيجة أفضل من العام الماضي في العاصمة الايطالية، في حين لم يتحرك رصيد نادال لانه احتفظ بلقبه محرزا لقبه التاسع في روما والأول له هذا الموسم.

وواصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تسلق سلم الترتيب وتقدم مرتبة واحدة الى السادسة بعد بلوغه نصف نهائي روما ليصبح على مسافة قريبة من الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الخامس، علما بأن اليوناني توج بطلا لدورة مدريد في 12 الحالي.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12355 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 5950

4- النمسوي دومينيك تييم 4845

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4155

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4080

7- الياباني كي نيشيكوري 3860

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3745

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3235

10- الأميركي جون أيسنر 2940

بليسكوفا ثانية وسيرينا تعود الى المركز العاشر

Advertisements

صعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا الى المركز الثاني في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، مستفيدة من تتويجها في دورة روما، فيما عادت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس الى المركز العاشر.

وتقدمت بليسكوفا، المصنفة أولى في العالم سابقا، خمس درجات على سلم الترتيب رافعة رصيدها الى 5685 نقطة، بفارق 801 نقطة عن الأولى اليابانية ناومي أوساكا التي انسحبت قبيل الدور ربع النهائي من الدورة الإيطالية بسبب إصابة في يدها.

وأزاحت بليسكوفا الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث بفارق 152 نقطة عن التشيكية.

وكانت أوساكا ضمنت، ببلوغها ربع النهائي حيث كان من المقرر أن تواجه الهولندية كيكي برتنز، صدارة التصنيف لأسبوع جديد على الأقل، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس الترابية في 26 أيار/مايو.

من جانبها، تقدمت وصيفة البطلة في روما، البريطانية جوهانا كونتا 16 مرتبة الى المركز الـ 26، فيما تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة العامين الماضيين، ثلاث درجات الى المركز التاسع بعدما سقطت عند الحاجز الأول وخرجت من الدور الثاني على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارناكا.

وتقدمت المصنفة أولى عالميا سابقا الأميركية وليامس، مرتبة واحدة للمركز العاشر، لتعود الى مركز احتلته للمرة الأخيرة في آذار/مارس الماضي.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6486 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

3- الرومانية سيمونا هاليب 5533

4- الهولندية كيكي برتنز 5405

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5095

6- التشيكية بترا كفيتوفا 5055

7- الأميركية سلون ستيفنز 4552

8- الأسترالية آشلي بارتي 4430

9- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

10- الأميركية سيرينا وليامس 3521