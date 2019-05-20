شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضى 20/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 20/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها أخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل

الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الزمالك وبركان في نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل ببرج العرب.

اتجاه فى المقاصة للاستعانة بمدرب أجنبى الموسم المقبل

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة مصر المقاصة نحو الإستعانة بمدير فنى أجنبى فى الموسم المقبل خلفا لطلعت يوسف الذى رحل منذ لقاء الإتحاد السكندرى الأخير بالدورى .

الأهلي يفسر سبب ارتداء أيمن أشرف قناعاً فى المباريات

فسر الجهاز الطبي للأهلى سبب ارتداء أيمن أشرف مدافع الفريق قناعا خاصا خلال مباريات الفريق فى الفترة الحالية، بعد إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدوري العام

عبد الله جمعة يقترب بقوة من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دخل عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، قبل إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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بتروجت يرصد 40 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز على سموحة

رصد مجلس إدارة بتروجت مكافأة 40 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز على سموحة غداً فى الجولة الـ33 للدورى باستاد المكس.

نهضة بركان يصل القاهرة الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك

تلقى نادى الزمالك، إخطارا رسميا اليوم من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق المغربى فى القاهرة استعدادا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقان على ملعب برج العرب.

أفارقة النجوم يطلبون فسخ عقودهم بشكوى رسمية للجبلاية

قدم الرباعى الأفريقى بصفوف فريق النجوم، لاما كولين، ومايكل أزخومين، وديدير كوريه، وتوسن أوميليه، شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد إدارة ناديهم، بسبب التأخر فى صرف مستحقاتهم المالية.

ساسي ينسق مع طبيب تونس لدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، على التنسيق مع الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، من أجل العودة إلي القاهرة خلال الفترة الجارية لمساندة الفريق الأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل، علي استاد برج العرب، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أفارقة النجوم يطلبون فسخ عقودهم بشكوى رسمية للجبلاية

قدم الرباعى الأفريقى بصفوف فريق النجوم، لاما كولين، ومايكل أزخومين، وديدير كوريه، وتوسن أوميليه، شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد إدارة ناديهم، بسبب التأخر فى صرف مستحقاتهم المالية.