شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 30 /27 فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 ، ليتأهل إلى النهائى .
بينما يلتقى فريق طلائع الجيش مع الجزيرة فى الحادية عشر مساءا لتحديد الطرق الثانى فى النهائى.
فيما يقام غدا الثلاثاء، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث والرابع على نفس صالة أكتوبر الدولية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية.
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