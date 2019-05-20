تأهل يثرب عادل وميار هانى للمرحلة الثانية من بطولة بريطانيا للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى يثرب عادل لاعبة النادى الأهلى للاسكواش، وميار هانى إلى المرحلة الثانية من منافسات ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش. وفازت يثرب عادل على منافستها الأمريكية هالى ميندز بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-7, 11-6. وجاء تأهل ميار هانى عقب تغلبها على الفرنسية كولين أومارد بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:2-11, 11-5, 9-11, 11-6, 11-6. Advertisements فيما ودعت زينا مكاوى البطولة عقب خسارتها أمام منافستها أوليفيا فليتشر بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 12-10, 11-6, 7-11, 11-7. كما خسرت مريم متولى أمام الإنجليزية جوليان كورتس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 5-11, 11-7, 11-1 . وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش واحدة من أعرق البطولات فى اللعبة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

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