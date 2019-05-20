شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يشارك فى مران الأهلى.. وتأهيل على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدى مؤمن زكريا برنامجا تأهيليا تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق، بعد عودته من السعودية عقب فسخ تعاقده مع نادى أحد، ولا يحق فه المشاركة فى المباريات.

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فيما اكتفى على لطفى حارس مرمى الفريق بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، ويعانى لطفى من الإصابة في الركبة، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، حيث يؤدى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.